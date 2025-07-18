Неприятности с аттракционами случились в Евпатории и на Ай-Петри

В Евпатории 24 человека застряли на аттракционе «Горка». Обошлось без травм. А искавший острых ощущений на Ай-Петри молодой человек травмирован.

Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с аварийной остановкой аттракциона в одном из парков Евпатории. Вечером 17 июля с высоты семи метров спасатели МЧС эвакуировали 22 ребенка и двоих взрослых. Медицинская помощь никому не понадобилась.

В ходе проверки будет установлена причина произошедшего и дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере безопасности оказываемых услуг, деятельности ответственных должностных лиц и собственника аттракциона.

Как выяснилось в этом евпаторийском парке работали 10 аттракционов, не имеющих обязательной государственной регистрации. «Горка» — в их числе.

Сообщение о травмировании молодого человека на экстремальном аттракционе на плато Ай-Петри следком отмониторил в сецсетях. Назначена проверка. Следователей также интересует, кто из должностных лиц согласовывал размещение аттракциона в заповедной зоне.