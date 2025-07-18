Из Москвы в Геленджик вылетел первый с 2022 года рейс

Первый с 2022 года регулярный рейс из Москвы вылетел в Геленджик после снятия ограничений на работу аэропорта, следует из данных онлайн-табло Шереметьево. Самолет вылетел в 11.34 мск. Время в пути составит около четырех часов, сообщает ТАСС.

В соответствии с расписанием авиаперевозчика рейсы между Москвой и Геленджиком в июле будут выполняться ежедневно, с 1 августа их частота увеличится до двух раз в сутки, с 8 августа по 12 октября — до трех. С 13 по 25 октября количество рейсов вновь сократится до двух в сутки.

Кроме «Аэрофлота», выполнять рейсы в Геленджик будут S7 из Москвы и Новосибирска, Smartavia — из Санкт-Петербурга и «Уральские авиалинии» — из Москвы. Авиакомпания Red Wings пока прорабатывает возможность запуска рейсов в Геленджик.

Даже в условиях авиационных ограничений Геленджик входил в топ-3 курортов Краснодарского края. В 2024 году его посетило рекордное количество отдыхающих — более 4,4 млн человек. В текущем году, еще до объявления об открытии аэропорта, бронирование гостиниц и отелей на лето превышало 70%.

После начала специальной военной операции на Украине были запрещены полеты в 12 аэропортов РФ. По-прежнему ограничена работа воздушных гаваней Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.