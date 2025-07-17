В районе Инжира введен карантин по бешенству

Карантин введен на два месяца в Балаклавском муниципальном округе Севастополя из-за выявления случая заболевания бешенством дикой лисы, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

В госветслужбу поступило обращение от туристки, которая обнаружила неподалеку от урочища «Инжир» больного лисенка. Женщина посчитала, что животное получило травмы при падении со скалы. Однако с учетом клинической картины, не исключающей заболевание бешенством, в соответствии с требованиями ветеринарных правил лисенок был помещен на изолированное содержание под наблюдение ветспециалистов.

Проведенные впоследствии лабораторные исследования подтвердили у животного диагноз бешенство.

Контактировавшая с лисенком женщина проинформирована о немедленном обращении в медицинское учреждение для проведения антирабической профилактики.

Карантин по бешенству введен с 15 июля на два месяца. Эпизодический очаг находится на северной границе урочища «Инжир», а территория карантина — «пункт» — занимает 11 кварталов Чернореченского участкового лесничества, в том числе урочище «Ближний пляж» и урочище «Айзьма». Эти территории запрещено посещать до 15 сентября. Исключение сделано только для сотрудников ветеринарной службы и лиц, проживающих в эпизоотическом очаге.

Ранее в селах Гончарное и Резервное был введен карантин по бешенству животных до 1 сентября. Там на мужчину напала взрослая лиса. Эта территория также в Балаклавском районе Севастополя. Она граничит с новым очагом бешенства с востока.