В Керчи открыли Золотую кладовую

Туристы и местные жители могут посещать Золотую кладовую, расположенную в здании музея древностей в центре Керчи, сообщили в пресс-службе Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

Дважды в неделю (по средам и пятницам) двери кладовой открываются для экскурсионных групп в составе 5-10 человек, которые формируются у музейных касс. Экскурсии продолжительностью 45 минут проводятся четыре раза в день: в 10.00, 11.00, 12.00, 13.00.

Экскурсанты имеют возможность увидеть украшения, которые носили в первых веках нашей эры, узнать, что чеканили на пантикапейских и боспорских монетах, какие ценности откладывали на чёрный день жители античного Боспора и средневековой Керчи.

Посетителям предоставляется уникальная возможность попытаться разгадать тайны боспорских кладов, занимающих центральное место в нумизматическом разделе экспозиции. Среди них — клад электровых монет — кизикинов, чеканенных в малоазийском городе Кизике, говорится на сайте музея.

Там же выставлены золотые и серебряные монеты местной боспорской чеканки, в том числе и с изображением символа современной Керчи грифона. Среди самых ценных экспонатов — монеты Александра Македонского и Митридата VI Евпатора.