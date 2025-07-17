Царский курган снова открыт для посещения

Как сообщается на сайте музея-заповедника, возобновление экскурсий, в том числе связано с многочисленными запросами гостей и жителей Керчи. Для обеспечения безопасности посетителей на объекте проведен первый этап противоаварийных работ, в частности укреплён вход в таинственный дромос — коридор, ведущий в погребальную камеру гробницы или кургана.

Закрыли курган для проведения укрепительных работ после аномальных ливней 2021 года. Правда тогда погребальная камера и дромос остались нетронутыми: «Их каменные своды, как и тысячелетия назад, продолжают хранить дух времени».

Посещение Царского кургана возможно в сопровождении экскурсовода. Он сопроводит показ рассказом «Царский курган — сквозь леса реставрации», раскрывающий уникальность этого памятника и понимание того, что Царский курган — это удивительный синтез традиций европейского античного мира и загадочных мотивов восточно-сибирских цивилизаций. Ученые считают, что это единственный в своем роде памятник погребальной архитектуры Боспора в столь сохранном состоянии. Не случайно, в научном мире его называют диалогом культур.

Посетить Царский курган можно со вторника по воскресенье (понедельник — выходной).

В летний период (с 1 мая по 30 сентября) часы работы с 9.00 до 18.00 (допуск прекращается в 17.30).

Экскурсии продолжительностью 45 минут проводятся по графику, с 10.00 до 17.00 (каждый целый час).

В перил с 1 октября по 30 апреля музей работает с 8.30 до 17.00 (допуск прекращается в 16.30). Экскурсии — с 9.00 до 16.00.