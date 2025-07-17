Оснований для лишения приобретенного гражданства стало больше

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства РФ.

Как сообщает ТАСС, документ был внесен в палату парламента группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и руководителем межфракционной рабочей группы по вопросам миграционной политики, вице-спикером Ириной Яровой. Палата парламента приняла его в первом чтении 8 июля. Изменения предлагается внести в статью 24 закона «О гражданстве Российской Федерации», которая касается лишения приобретенного гражданства России за совершение преступлений. Как ранее отмечал Володин, принятие законопроекта «обеспечит системный и целостный механизм оснований для прекращения гражданства Российской Федерации и защиту национальной безопасности».

Указанное наказание предлагается установить в том числе за насильственные действия сексуального характера, которые были совершены в отношении несовершеннолетних, причинили тяжкий вред здоровью или по неосторожности привели к смерти потерпевшего. Кроме того, в перечень оснований предлагается добавить публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганду терроризма, неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ, сотрудничество с иностранным государством против безопасности России, оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ, публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, пропаганду или демонстрацию нацистской атрибутики или символики и оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов.

Ко второму чтению в законопроект были внесены поправки, которые дополнительно расширили список преступлений, за которые в РФ будут лишать приобретенного гражданства. Так, основаниями для этого станет совершение убийства, группового изнасилования, изнасилования с особой жестокостью, развратных действий, совершенных в отношении двух или более лиц.

Одновременно с этим гражданства предлагается лишать за совершение преступлений в отношении детей. Среди таких преступлений можно выделить половое сношение с ребенком, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста, вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего, организацию занятия проституцией с участием детей, изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и понуждение ребенка к действиям сексуального характера, а также понуждение к действиям сексуального характера организованной группой, с использованием интернета или лицом, имеющим судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Также основанием для лишения гражданства станет совершение любых других преступлений по экстремистским мотивам или в целях оправдания терроризма. Вместе с тем, согласно принятым поправкам, лишение гражданства за преступления не будет касаться лиц, которые получили российское гражданство на основании федерального конституционного закона или международного договора РФ. Речь идет о жителях Крыма, Донбасса и Новороссии, которые стали гражданами России в результате вхождения этих регионов в состав страны.

Позиция председателя Госдумы

Комментируя принятие закона, Володин обратил внимание на данные МВД, согласно которым количество совершенных получившими гражданство менее 10 лет назад лицами «в 2024 году увеличилось почти в 2,5 раза — с 2 678 до 6 559». По особо тяжким составам рост составил 78%, по тяжким — 103%.

«Принятый закон направлен на обеспечение национальной безопасности нашей страны, а также создание эффективного механизма прекращения приобретенного гражданства у тех, кто не соблюдает законы Российской Федерации», — написал председатель Госдумы в своем телеграм-канале.

Он также обратил внимание, что с принятием закона оснований для лишения приобретенного гражданства стало более 80.