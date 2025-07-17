На мысе Хрустальном создали археологический парк

Новый археологический парк стал частью строящегося культурно-исторического кластера на мысе Хрустальном. Пока он закрыт для посещения.

Парк расположен террасно, недалеко от достраиваемой ныне Севастопольской художественной галереей. Проект реализовала компания «Арго», рассказал в соцсетях губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Решение о создании парка было принято после проведения масштабных археологических раскопок перед началом строительства культурного кластера на мысе Хрустальный. Тогда археологи обнаружили фрагменты античной гончарной мастерской, а также остатки сооружения XIX века — «Форта Меншикова» на 7-м бастионе. Среди других археологических находок — участок подпорной стены, часть мачтового сарая, участок лестницы и апсиды Храма Иоанна Воина и др.

На площади 1,5 га обнаружено множество военных, бытовых, духовных, торговых и хозяйственных артефактов. После обнаружения, они были законсервированы и сохранены.

К объектам показа строители добавили скамейки с навесами и качелями, а также специальную архитектурную подсветку, которая будет подчеркивать архитектурные формы галереи и освещать дорожки для прогулки по парку.

О времени открытия нового археологического парка обещают сообщить позже.

Решение о сохранении и музеефикации на месте остатков храма Иоанна Воина было принято и озвучено летом 2022 года. Тогда на сайте Севнаследия был опубликован акт госэкспертизы по сохранению объекта культурного наследия «Форт Меншиков» с системой внутрикомплексных объектов» в рамках работ по возведению музейного и театрально-образовательного комплексов на мысе Хрустальный.