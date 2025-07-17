Гераклейская рокада пройдет по «Славянскому базару»

Департамент архитектуры Севастополя проводит общественное обсуждение документации по планировке и межеванию территории в районе ул.Павла Силаева.

Обсуждения проводятся из-за планируемого строительства Гераклейской рокады — автомобильной дороги, связывающей Нахимовский, Ленинский, Гагаринский районы города Севастополя , а также капитального ремонта автомобильной дороги ул.Хрусталева. Уже разработано технико-экономическое обоснование строительство рокады, получено положительное заключение Главгосэкспертизы.

Проектом планировки территории предусматривается образование земельных участков с видами разрешенного использования: территории общего пользования, улично-дорожная сеть, благоустройство территории. Формируемый участок улично-дорожной сети площадью 3,1 га захватывает территорию, где сейчас расположен рынок «Славянский базар».

Общественные обсуждения документации проводятся с 8 по 28 июля. Проектная документация доступна с 16 июля в течение девяти дней на сайте департамента dag.sev.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения».

Еще в 2019 году сообщалось, что четырехполосная скоростная автомагистраль протяженностью 9,1 км и свяжет Ленинский, Гагаринский и Нахимовский районы города. Дорога, названная «Гераклейской рокадой», должна минимизировать транзитный поток на центральных улицах, повысить пропускную способность дорожной сети Севастополя. Реализация проекта была намечена на 2019-2022 годы. Финансирование — за счет средств федерального бюджета и бюджета города Севастополя.

В принятом в феврале 2025 года новом генплане города строительство Гераклейской рокады всё еще предусмотрено.