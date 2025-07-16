Задержан подозреваемый в нападении на женщин

Свою вину в двух нападениях мужчина признал. Устанавливаются иные возможные потерпевшие от его действий.

Следственными органами СК России возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении жителя Севастополя, подозреваемого в совершении иных действий сексуального характера с применением насилия к потерпевшим.

Ранним утром 10 июля и ночью 11 июля неизвестный на проспекте Октябрьской Революции напал с сексуальными намерениями на двух случайных прохожих женщин в возрасте 21 и 30 лет. В короткие сроки фигурант был установлен сотрудниками полиции и задержан при силовой поддержке Росгвардии.

Подозреваемым оказался 44-летний грузчик магазина, ранее судимый за совершение половых преступлений.

Потерпевшие задержанного опознали. Следователи его допросили, провели обыски по месту проживания его и его родственников, назначили все необходимые судебные экспертизы, в том числе молекулярно-генетическую.

Свою вину в совершенных преступлениях мужчина признает. Устанавливаются иные возможные потерпевшие от его действий.

Следствие готовится предъявить задержанному обвинение и выйти в суд с ходатайством о заключении под стражу.