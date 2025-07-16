Выставку картин посвятили Дню ВМФ

В СЦКи на ул.Ленина, 25 в среду, 16 июля, свои работы о море и моряках представят члены региональной общественной организации «Творческий союз художников Севастополя».

Порядка двух десятков картин разных авторов посвящены Дню Военно-Морского Флота.

«В городе-герое с флотом связано всё и все. Это и постараемся отразить. Будут исторические сражения и знаковые места, портреты и морские пейзажи», — анонсировал экспозицию Сергей Берлов, заслуженный деятель искусств города Севастополя, председатель творческого союза.

Выставка будет работать до 7 августа. Вход бесплатный, но в СЦКиИ пропускной режим: вход на выставку по паспорту.