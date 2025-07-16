Внедрение цифрового рубля начнется 1 сентября 2026 года

Крупнейшие банки (их в перечне Центробанка 18) должны будут первыми предоставить своим клиентам возможность пользоваться цифровыми рублями: открывать счета, делать переводы, оплачивать покупки и услуги, а также совершать другие операции.

Поэтапно до сентября 2028 года такая обязанность появится у всех банков. Соответствующий закон 15 июля приняла Государственная Дума.

Торговые компании, которые являются клиентами крупнейших банков и выручка которых за прошедший год превышает 120 млн рублей, также должны будут обеспечить возможность оплаты товаров и услуг цифровой формой национальной валюты с 1 сентября 2026 года.

Банки с универсальной лицензией и их клиенты — торговые компании с годовой выручкой свыше 30 млн рублей — должны будут начать работать с цифровыми рублями с 1 сентября 2027 года. Остальные банки и продавцы с выручкой менее 30 млн рублей в год — с 1 сентября 2028 года. Обязанность принимать оплату цифровыми рублями не будет распространяться на торговые точки, чья выручка за год составляет менее 5 млн рублей.

Закон также определяет сроки запуска универсального QR-кода на базе решения Национальной системы платежных карт (НСПК). Он позволит и покупателям, и продавцам существенно упростить процесс оплаты без карт и избежать путаницы, когда QR-кодов на кассе много. По универсальному QR-коду можно получить доступ к разным вариантам оплаты: к Системе быстрых платежей, сервисам банков или рассрочки, а в будущем — к цифровым рублям. При этом бонусы и скидки выбранного способа платежа у человека сохраняются.

Все банки должны завершить подготовку своих систем к работе с универсальным QR-кодом до 1 сентября 2026 года. Однако при желании они могут сделать это раньше.

НСПК будет бесплатно оказывать услуги по предоставлению универсального QR-кода банкам. Это сократит их издержки на интеграцию. Сроки, в которые банки будут обязаны подключать универсальный QR-код продавцам, определит Совет директоров Банка России.

Пресс-служба Банка России напомнила, что цифровые рубли будут находиться в обращении наряду с наличными и безналичными. Завести кошелек и пользоваться цифровой национальной валютой люди смогут через привычные приложения банков, подключенных к платформе цифрового рубля Центробанка. Все операции с цифровой национальной валютой для граждан будут бесплатными. Выбор, пользоваться цифровыми рублями или нет, остается за человеком.