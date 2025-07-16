Севастопольскую систему мониторинга приморской территории применят в Китае

«В рамках программы «Приоритет 2030» мы несколько лет работали над цифровым двойником приморской территории для Севастополя, который помогает вести мониторинг климатической и экологической ситуации. Проект уже в высокой стадии готовности, планируем внедрение подобных систем в соседней Республике Крым. А сейчас команда разработчиков Института перспективных исследований СевГУ выиграла грант КНР и будет реализовывать такой проект в городе Янтай, расположенном на берегу Желтого моря», — рассказал М.Евстигнеев.

Цифровой двойник представляет собой программно-аппаратный комплекс. Данные о состоянии прибрежных вод и воздуха, в том числе о температуре, наличии примесей и других параметрах, собираются с помощью специальных датчиков и буев, аккумулируются в специальной программе, и заложенные в нее алгоритмы помогают прогнозировать опасные погодные явления, экологические риски и другое. Мониторинг ведется в режиме онлайн, сведения собираются автоматически.

Сейчас М.Евстигнеев вместе с коллегами находится в Китае, где команда готовит к подписанию официальное соглашение о запуске первого этапа внедрения и оговаривает детали работы.