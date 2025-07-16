Севастопольские игристые вина соответствуют нормативам

Специалисты ФБУ «Севастопольский ЦСМ» провели испытания на предмет качества и безопасности игристых вин, лабораторно исследовав пять представленных образцов местных производителей игристого вина. Проверяли физико-химические показатели и показатели безопасности продукции.

В процессе исследования определялись содержание сахара, объемной доли этилового спирта, титруемых и летучих кислот, приведенного экстракта, диоксида серы, сорбиновой и лимонной кислот. Каждый из этих составляющих влияет на качество конечного продукта. Так, сахар определяет сладость напитка, этиловый спирт — его крепость, летучие кислоты влияют на аромат, а диоксид серы используется в качестве консерванта и антиоксиданта.

Еще один показатель исследования — содержание тяжелых металлов, могущих оказаться токсичными для потребителей.

Все образцы успешно прошли лабораторные испытания, показав соответствие установленным нормативам и гарантированное качество, сообщила пресс-служба ФБУ «Севастопольский ЦСМ».