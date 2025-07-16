Разбирают дельфинарий на Корнилова

Работы по сносу построек дельфинария на набережной Корнилова продолжаются второй день. За это время рабочие снесли часть стены-ограждения, большую часть нехитрых построек на территории, разобрали трибуны и почти разобрали так называемые дельфинники. Осталось все это доломать и зачистить до парапета пирса. Демонтаж последнего контрактом не предусмотрен.

Сейчас на всей территории — сложенные в кучи ржавые металлоконструкции и строительный мусор. В бассейне также видны ржавые конструкции, прежде державшие помосты для выступлений морских животных.

По словам рабочих севастопольского предприятия «БиоПартнер», заказчик работ –— ГБУ «Парки и скверы». По их словам (с оговоркой, что об этом они сами узнали накануне), демонтажные и другие работы продлятся согласно контракту два месяца и будут стоить 6,5 млн рублей. При этом они заявили, что основную часть работ уже выполнили за предыдущий день.

— Все, что нужно, снесем, а потом зальем бетоном разбитую набережную за «Островком». После нас ремонтом займутся «Парки и скверы». Мы же должны предварить их работы и выровнять выбоины в асфальте этой части набережной бетоном, — объяснил один из рабочих.

По его словам, гидротехническими работами займутся специалисты, которые занимаются пирсами. Пирс тоже разберут из-за его технического состояния. А небольшой домик справа от входа, где живет семья, возможно, останется. Как и существующие установки очистки морской воды, которые город вроде бы планирует восстановить.

— По крайней мере, пока мы все это сносить не будем. В нынешнем нашем контракте этого нет, — сказали строители. Всего на объекте задействованы пять человек.

Ранее сообщалось, что территорию Артбухты ожидает большая реконструкция со сносом целого ряда существующих объектов. Что касается дельфинария, то в июле 2023 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о планах устроить на его месте купальню с городским пляжем, как было в советское время.

Согласно новым планам городского правительства, территория дельфинария станет частью единой набережной, которая протянется от Нового Херсонеса до Приморского бульвара.