Просто хотели ночной тишины

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Балаклавского района Севастополя, суд вынес обвинительный приговор в отношении двух жителей Перми в возрасте 27 и 28 лет. Они признаны виновными в вымогательстве. Кроме того, один из мужчин осужден по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека».

В августе 2023 года мужчины приехали в Севастополь на отдых. Остановились в садовом товариществе у родственников.

В ночь на 11 августа в соседнем доме, который арендовали отдыхающие, было шумно. Борясь за тишину, пермяки «создали конфликтную ситуацию». Затем ссора переросла в драку, в которой шумному соседу причинили тяжкий вред здоровью. На этом нападавшие не остановились и потребовали с него 50 тысяч рублей. Потерпевший пообещал откупиться, но утром обратился в полицию.

Расследовал уголовное дело следственный отдел ОМВД России по Балаклавскому району Севастополя.

В зависимости от роли и степени участия, суд назначил одному пермяку 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а второму — 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего, которому причинен тяжкий вред здоровью, о взыскании с виновных компенсации морального вреда в размере 800 тысяч рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Приговор еще не вступил в законную силу.