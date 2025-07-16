ЛДПР предложила развивать в Севастополе «винный туризм»

Координатор Севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлев провел лекцию для студентов СевГУ о развитии виноделия как о точке роста экономики региона и хорошем стимуле для внутреннего туризма. Он предложил расширить программу подготовки кадров для этой отрасли.

По убеждению И.Журавлева, «винный туризм» — это путь к развитию, сохранению традиций и укреплению экономической составляющей жизни города.

Севастополь исторически всегда был регионом с мощным аграрным и винодельческим потенциалом. По мнению Ильи Журавлева, развитие «винного туризма» сегодня — это экономический вектор, в котором к тому же соединяются история, культура, профессиональное образование.

«Чтобы наша винная индустрия развивалась системно, необходим комплексный подход: подготовка технологов, виноделов, строителей винных комплексов, операторов оборудования, агрономов, специалистов по маркетингу и других профессионалов, — говорит И.Журавлев. — И всё это требует прочной образовательной и кадровой базы».

Уже сегодня, совместно с преподавателями профильной кафедры Севастопольского государственного университета, ЛДПР ведет целенаправленную работу в этом направлении: шаг за шагом формируя фундамент для устойчивого роста отрасли и подготовки квалифицированных специалистов.

По мнению И.Журавлева, государственно-частное партнерство, хорошее взаимодействие с предприятиями отрасли, практика и трудоустройство студентов должно стать нормой. И внедряя такую практику, Севастополь станет настоящим винным центром юга России.

Представитель ЛДПР предложил расширить программы подготовки профильных кадров, параллельно усилив в регионе содействие развитию малых хозяйств и предприятий с тем, чтобы молодёжь могла реализовать себя здесь же, на родной земле.

Студенты СевГУ поддержали предложения И.Журавлева и высказали желание активно участвовать в этой работе.

Политолог Вадим Попов: «Будучи опытным политиком и предметно зная реалии региона, Илья Журавлев хорошо видит внутренние резервы для экономического развития Севастополя. И его предложение о расширении программ подготовки кадров для винодельческой отрасли — востребовано с точки зрения укрепления региональной экономики. Также стоит вспомнить об установках президента о необходимости развития внутреннего туризма. А так как виноделие — мощная точка притяжения туристов, нет никаких сомнений, что инвестиции в эту отрасль себя полностью оправдают».