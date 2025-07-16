Ищут «серых» пасечников

До 1 сентября 2025 года все пчелосемьи должны быть маркированы, учтены и зарегистрированы. Иначе хозяйствующие субъекты смогут использовать производимый ими мёд исключительно для собственных нужд, без права продажи.

Сотрудники Госкомитета ветеринарии Республики Крым обнаружили в Сакском районе незаконные прицепы с ульями. Информации об исследованиях данных пчелосемей на инфекционные и паразитарные заболевания пчел не было, маркировка на 66 ульях отсутствовала.

Собственник улей нашелся. Он должен привести пчелопасеку в соответствие с нормами ветеринарного законодательства в десятидневный срок.

Ветеринарная служба Крыма отмечает, что методическая, консультативная и разъяснительная работа, которая регулярно проводится Госветслужбой с пчеловодами приносит свои результаты. На полуострове есть производители мёда, которые ответственно подходят к своему делу: они имеют все необходимые ветеринарные сопроводительные документы, бирки на ульях, благодаря которым всегда можно оценить качество производимого на пасеке продукта и его безопасность для потребителя.