«Совместно с Адамским университетом науки и технологий из Эфиопии мы планируем в следующем году набор на англоязычную программу магистратуры по биофизике. Они должны начать обучение с 1 сентября [2026 года]», — рассказал М.Евстигнеев.

Он пояснил, что набор связан с тем, что СевГУ и Адамский университет недавно начали совместную научную деятельность. В частности, профессор из эфиопского вуза в качестве приглашенного исследователя должен с начала 2026 года присоединиться к научному коллективу СевГУ в рамках этой коллаборации.

«И в нашем университете, и у эфиопских коллег есть ряд интересных результатов, связанных с биотехнологическими аспектами применения наночастиц. Более того, у них также реализуется магистерская программа по этому научному направлению. Однако, они посчитали, что обучение группы молодых ученых в СевГУ и их возвращение в научный коллектив поможет Адамскому университету повысить качество исследований. С другой стороны, во время обучения они поделятся своим опытом, так как на время присутствия в Севастополе будут включены в наши научные группы», — уточнил директор института.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и западные государства ввели ряд санкций против РФ, российских бизнесменов и политиков, а также посещавших Крымский полуостров зарубежных гостей и представителей компаний. Эти страны ввели блокаду на любую позитивную информацию о ситуации на полуострове, препятствуют участию региона в международных мероприятиях за рубежом. Однако, несмотря на это, иностранные делегации приезжают на полуостров, участвуют в форумах, конгрессах, научных конференциях, спортивных соревнованиях, ведут научную работу с учеными Крыма и Севастополя, создают и развивают бизнес, поддерживают общественные связи.

СевГУ был образован на базе восьми вузов после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В настоящее время это крупнейший университет в Севастополе и один из крупнейших на Крымском полуострове. В состав СевГУ входит 13 институтов, Морской колледж, лицей-предуниверсарий, Военный учебный центр, исследовательский ядерный реактор, а также Азовский морской институт (филиал в Мариуполе Донецкой Народной Республики); готовится к открытию подразделение среднего профессионального образования в Энергодаре Запорожской области.