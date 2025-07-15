Учат плавать бесплатно

Социальный проект «Научись плавать» уже пятый год реализуется в Севастополе и вполне зарекомендовал себя, как весьма полезный и востребованный. Еще и потому, что обучение детей плаванию проводится на бесплатной основе.

В рамках проекта научиться плавать смогут дети в возрасте от шести до 12 лет, без какого-либо отбора. Продолжительность курса – шесть недель, за которые профессиональные тренеры-инструкторы помогут ребятам научиться держаться на воде и освоить базовые навыки плавания.

Занятия организованы ежедневно на пляжах «Омега», «Солнечный» и «Учкуевка» с 9.00 до 13.00 во все дни, кроме понедельника.

Каждое занятие длится академический час и включает обязательный инструктаж, разминку и тренировка в воде. Акция начинается 15 июля и продлится до 15 августа, запись по телефону +7 (978) 850-31-77.

В 2024 году более 500 ребят получили первые навыки плавания под руководством опытных инструкторов.

Проект является частью федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».