Проведут ночной забег на Чатыр – Даг

Это будет спортивное мероприятие под названием «Космо трейл», которое пройдет с 23 на 24 августа в Большой Алуште, сообщается на сайте «Туристический портал Крыма».

Организаторы предлагают участникам ночью пробежать по пересеченной местности на гору Чатыр-Даг по дистанциям для взрослых и детей. Дистанции названы в честь планет и галактик: «Проксима», «Орион», «Андромеда». Они рассчитаны на разный уровень подготовки. Различна и длина дистанций: «Проксима» – 10 км, с набором высоты – 700 м, «Орион» – 15, с набором высоты – 900 м; «Андромеда» – 25 км, с набором высоты – 1400 м.

Участниками соревнования смогут стать бегуны не младше 18 лет. Еще один маршрут – «Метеорит» на 600 м – проложат для детей в возрасте 5-11 лет., с оговоркой, что принять участие в соревнованиях смогут только те дети, чьи родители присоединятся к событию или являются его организаторами.

Старт будет дан от Ангарского перевала, координаты: 44.755435, 34.3441737.

Для получения допуска к соревнованиям необходимо предоставить удостоверяющий личность документ, медицинскую справку об отсутствии противопоказаний, спортивную страховку и расписку об ответственности участника «Космо трейла». Регистрацию участников закроют за семь дней до начала мероприятия либо она закроется автоматически, когда количество участников достигнет 200 человек.

Для каждой взрослой дистанции организаторы предусмотрели контрольное время: временной лимит на «Проксиме» – три часа, на «Орионе» – четыре , на «Андромеде» – шесть.

Награждение проведут в двух группах: мужской и женской. Призы получат те, кто займет первые три места на каждой дистанции, но памятные медали вручат всем, кто финиширует.

Посетить событие смогут не только бегуны, но и зрители. Последним предложат расположиться в финишном городке.