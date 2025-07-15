Продлен срок реализации программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя

Предыдущая редакция документа предполагала завершение мероприятий госпрограммы в 2027 году. Теперь же сроки реализации продлены до 2030 года.

Обеспечить продление госпрограммы Правительству поручил Президент по итогам совещания, посвященного вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. Оно состоялось в январе 2025 года.

«Продление программы до 2030 года — важный шаг для завершения начатых проектов и запуска новых. Мы планируем масштабные работы: от строительства дорог до модернизации социальных объектов. Это улучшит качество жизни людей и даст дополнительный импульс экономике региона», — сказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Продление срока даст возможность создать новые образовательные и медицинские учреждения, построить более 160 км сетей газоснабжения и газораспределения, отремонтировать 628 км сетей водоснабжения и водоотведения, привести в нормативное состояние более 1,2 тысяч км дорог. Также предполагается реализовать проекты по созданию шести объектов туристической инфраструктуры и проведению капремонта пяти объектов культурного наследия.

Помимо этого, планируется завершить обустройство части съездов с автомобильной трассы «Таврида», продолжить строительство очистных сооружений объектов медицинского кластера в Севастополе, профинансировать восстановление берегоукрепительных сооружений в Крыму и на территории яхтенной марины в Севастополе.