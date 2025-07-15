Опять незаконно сбросили отходы грунта

Очередной незаконный сброс отходов грунта обнаружен Севприроднадзором. На этот раз сброс произведен с грузового автомобиля на территорию общего пользования на улице Ракицкого. Как сообщили в ведомстве, в месте сброса отобраны пробы почвы на предмет загрязнения.

По данному факту Севприроднадзор направил запрос в органы МВД России по г. Севастополю для установления виновного лица для дальнейшего его привлечения к административной ответственности по ст. ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ. Последняя предусматривает выплату штрафа в размере от 40 тыс рублей, плюс возмещение нанесенного вреда окружающей среде в случае подтверждения загрязнения почвы из-за сброса отходов.