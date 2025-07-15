Концессия — не только бюджетом едины

Анализ концессионных соглашений, который провела Счетная палата, показал, что в семи субъектах РФ отсутствуют концессионные соглашения в отношении объектов сферы ЖКХ. Это Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, Республика Калмыкия, Севастополь, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика и Ставропольский край.

Итоги проверки реализации концессий в сфере ЖКХ обсудили на рабочей встрече Комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ с аудитором Счетной палаты Натальей Труновой. Оказывается, основная часть концессионных соглашений приходится на города с населением менее 50 тысяч человек. В крупных — их практически нет. Там вместо концессионных соглашений, которые должны в обязательном порядке включать модернизацию и инвестиции, используется механизм простой аренды или передача коммунальной инфраструктуры в собственность. Но сотрудничество государства и частного сектора сейчас как никогда актуально. Внутренние инвестиции в свою страну — необходимость наших дней.

Что может показать Севастополь

Город попал в список регионов, не умеющих привлекать частные деньги в сферу ЖКХ. Но с 2015 года существует проект, которым можно похвастаться в высоких кабинетах. Уже 10 лет проекту модернизации сети остановочных комплексов в городе. Названные в народе «умными остановками», в далеком 2015 году они стали инновационными не только для Севастополя, но и представляли город в разные годы на транспортных выставках в Москве и Санкт-Петербурге.

Суть партнерства

Севастополю давно были нужны новые современные остановочные павильоны. Статус федерального города с 2014 года заставлял власти ориентироваться на примеры благоустройства Москвы. Однако средств на все проекты в бюджете не оказалось. Решение было как раз в концессии — прямом сотрудничестве с местными рекламными агентствами, т.к. федеральные игроки не хотели заходить в санкционный Крым. В 2015 году началась, а через два года массштабировалась сеть новых остановочных комплексов, которые построили за свой счет сами агентства.

Тогда письма от правительства Севастополя с просьбой рассмотреть возможность строительства остановок получили ООО «Аутдор групп» и ООО «Городские инновации». Они за свой счет разработали дизайн, всю документацию, защитили проект на архитектурном совете города и даже согласовали предлагаемое решение как архетип для Севастополя.

Зачем это бизнесу?

Город получил сеть новых остановочных комплексов, не потратив из бюджета ни рубля. При этом не нужно ежемесячно тратить средства и на их обслуживание. За чистотой и исправностью оборудования следят сами владельцы. При этом ларьков на остановках не появилось — бизнес сосредоточен только на рекламных носителях. Такие конструкции принято называть «сити-форматом».

Рекламные агентства обратились в ФАС с вопросом, нужны ли торги в следующей модели: город согласовывает установку павильона, остановка строится за счет инвестора, на конструкции подразумевается рекламная плоскость. В 2017 году ФАС Крыма и России ответили, что торги проводятся только для объектов недвижимого имущества, а остановочные комплексы таковыми не являются, так как не имеют фундамента и могут быть перемещены.

После того как ФАС и правительство города дали зеленый свет проекту, местные рекламные агентства начали его реализовывать. Всё сошлось: у города — современные остановки без вложений, у местных предпринимателей — инструменты для содержания и масштабирования комплексов.

Сейчас сеть павильонов насчитывает более 120 штук. Инвесторы вложили в городскую инфраструктуру порядка 250 миллионов рублей. По разрешениям объекты будут обслуживаться до 2028-2029 годов. Однако город за эти годы разросся: появились новые кварталы и благоустроенные улицы, где раньше не ходил общественный транспорт. Всего в Севастополе 800 остановок общественного транспорта. По оценкам рекламного рынка, более 500 — привлекательны для частных вложений. Их можно развивать в рамках концессии, экономя бюджет города.