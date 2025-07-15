Число абитуриентов в СевГУ в этом году выросло на треть

Согласно сегодняшним данным, на текущий момент заявлений от поступающих на бакалавриат в Севастопольский государственный университет (СевГУ) поступило значительно больше, чем в прошлом году.

Об этом «Севастопольской газете» сообщил ответственный секретарь приемной комиссии СевГУ Александр Митус.

По его информации, на 15 июля подано 13 364 заявления, что превышает показатель прошлого года (на ту же дату) на 3 793 заявления.

Зато популярность конкретных направлений подготовки в целом осталась на прежнем уровне: наибольшее число заявлений подано на направления «информационные технологии», и «юриспруденция».

Как обычно, самое большее число абитуриентов СевГУ – севастопольцы, что очевидно даже без конкретных статистических данных, просто, исходя из ощущений.

– Сейчас вступительная кампания в СевГУ вступает в решающую стадию, с 16 по 25 июля в университете пройдет основной этап внутренних вступительных испытаний. Таким образом, для поступающих по ЕГЭ, время подать документы еще есть, – сказал А.Митус.