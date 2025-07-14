Задержана агент СБУ, готовившая взрыв машины российского военного

«Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт, готовившийся СБУ на территории Республики Крым в отношении одного из старших офицеров Министерства обороны РФ», — цитирует сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России ТАСС.

«По заданию СБУ накануне Дня Победы в мае 2025 года завербованная спецслужбой гражданка России и Украины 2000 года рождения должна была совершить подрыв российского военнослужащего в его личном автомобиле с использованием переданного ей взрывного устройства», — отметили в ЦОС.

Предполагаемая исполнительница теракта задержана, изъяты компоненты взрывного устройства западного производства. В отношении задержанной возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт) и ст. 275 УК РФ (государственная измена). Ленинский районный суд Севастополя арестовал ее на два месяца.

Заказчики известны

В ФСБ подчеркнули, что установлены сотрудники СБУ, осуществившие вербовку и подготовку террористки к совершению преступления. Так, в частности, установлен старший оперуполномоченный 1-го сектора 3-го отдела 5-го управления ДКР СБУ старший лейтенант Игорь Китаев, старший оперуполномоченный 2-го сектора 3-го отдела 5-го управления ДКР СБУ капитан Александр Осипенко, начальник 1-го сектора 3-го отдела 5-го управления ДКР СБУ майор Назарий Сдырко.

По данным ФСБ, Китаев родился в Одесской области. В 2021 году окончил Академию СБУ. Он является сотрудником-агентуристом, осуществляет подбор и вербовку исполнителей диверсионно-террористических актов.Осипенко — уроженец Полтавской области. С юных лет увлекался электроникой и электротехникой. При организации диверсии и терактов отвечает за их техническую составляющую. Сдырко руководит действиями Осипенко и Китаева.

«Сдырко нам достаточно хорошо известен. Родился в Тернопольской области Украины. Является приверженцем идеологии Степана Бандеры, последователем идей германского национал-социализма», — рассказал сотрудник спецслужбы. В быту при регистрации электронной почты и аккаунтах в социальных сетях использует фашистскую символику, но в службу в СБУ был рекомендован из рядов так называемой самообороны Майдана. «Сбор информации о российских гражданах осуществлял в том числе путем проникновения в общедомовые чаты под видом жителя того или иного жилого комплекса на территории РФ», — рассказал он.

Признательные показания

Задержанная за подготовку теракта жительница поселка Старый Крым была завербована СБУ во время поездки на Украину для замены украинских паспортов. Видео ее показаний распространил ЦОС ФСБ России.

«В апреле 2024 года я выезжала на территорию Украины с целью получения внутреннего и заграничного паспорта. Ехала через Белоруссию, остановилась [в конце апреля] в городе Ирпень у своей подруги», — сообщила она. А уже в начале мая ей позвонил некий Алекс и попросил пообщаться. Сперва он расспрашивал о ее жизни в Крыму, затем предложил помощь, если будут проблемы с оформлением документов. Позднее она узнала, что он сотрудник СБУ. Он возил ее на своей машине в Киев. Узнав, что она увлекается компьютерными играми, в том числе «стрелялками», ее в игровой форме обучили диверсионным навыкам — сперва в форме квеста предложили отыскать в Ирпене по локации муляж гранаты. По словам девушки, ей было скучно, и она согласилась. Затем ей предложили съездить на частный полигон, где она постреляла из пистолета «Глок» и взорвала муляж гранаты. В итоге девушка дала согласие на сотрудничество с украинской спецслужбой, выбрав себе позывной «Хатико», и дальнейшие задания получала на территории Крыма.

«В марте этого года Алекс попросил поехать в Новофедоровку, смотреть машину. Стоит ли она на данной локации», — сказала задержанная. Затем ее попросили поехать в поселок Кача в Севастополе.

«План заключался в том, что я должна в Бахчисарае забрать пакеты с комплектующими от устройства, которые надо будет установить на машину», — рассказала задержанная. Для родителей придумали легенду, якобы девушка поехала к подруге в Симферополь.

Переодевшись на автовокзале в толстовку и спортивные брюки, чтобы походить на юношу, она забрала в Бахчисарае у некой женщины компоненты взрывного устройства. Батарея питания и пульт дистанционного подрыва были спрятаны в детском музыкальном тренажере, а пластичное взрывчатое вещество типа С4 на основе гексогена было закамуфлировано в четыре ароматические свечи (такую маскировку СБУ часто использует при подготовке терактов). В Каче она поселилась в заранее забронированном номере отеля, где уже вечером того же дня должна была получить инструкции по сборке СВУ и ночью установить его на автомобиль, данные о котором который должны были ей скинуть вместе с инструкцией, а утром, убедившись, что человек сел в машину, активировать устройство. На этом этапе она была задержана. В отношении нее возбуждены уголовные дела о теракте и госизмене.

«В содеянном раскаиваюсь. Если бы мне довелось повторно прожить этот этап жизни, я бы не вступала на эту дорожку. В принципе, я бы никуда не ехала, заблокировала бы Алекса и вообще забыла бы об этой мысли», — сказала задержанная.

Как отметил в комментарии на видео сотрудник ФСБ, кураторы от СБУ контролировали каждый шаг агента и торопились, потому что хотели вызвать общественный резонанс в преддверии 9 Мая.

«Вербовка украинскими спецслужбами потенциальных исполнителей терактов происходит различными изощренными способами, как правило, на основе зависимости. В ход также идут угрозы как самому вербуемому лицу, так и его родственникам. Обещают деньги, безбедную жизнь за границей, — констатировал представитель ФСБ. — На самом деле исполнять эти обещания никто не собирается. На начальном этапе объект вербовочной разработки даже не догадывается, какая судьба ему уготована. Свобода и сама жизнь агента не представляют для СБУ никакой ценности. Все эти люди, согласившиеся на выполнение заданий спецслужбы, являются для нее не более чем расходным материалом».