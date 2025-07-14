Шумозащитный забор будет длиной в 300 метров

Шумоизолирующий экран установят вдоль дублера дороги на ул.Вакуленчука. Глухие панели должны оградить от шума два детских сада и спортивный зал.

Такое решение приняли проектировщики, чтобы защитить детей и спортсменов от транспортного шума.

Городскую улицу «украсят» глухим экраном и он будет прозрачным? Такой вопрос еще в мае «Севастопольская газета» направила в городской департамент транспорта. Был получен весьма обстоятельный официальный ответ за подписью главы гортранса, что волноваться особо не стоит, стена будет хоть и глухой, но совсем короткой: «Дублер будет двухполосным с двухметровыми тротуарами. От основной проезжей части его будет отделять четырехметровый шумозащитный экран протяженностью 60 метров».

Но по карте там не менее 250 метров. Чтобы исключить ошибку, «Севастопольская газета» позвонила в департамент для уточнения. В трубку уверенно сказали: 60 метров, проектировщикам виднее! А в июле выяснилось, что забор в четыре метра высотой протянется не на 60, а на более, чем 300 метров.

«Это будет двухполосная дорога — дублер протяженностью 316 метров с тротуаром, освещением и озеленением, из них 304 метра будет закрыто шумозащитным экраном», — сообщили уже в июле в пресс-службе правительства Севастополя.

Как это будет выглядеть, представить легко, вспомнив шумозащитные коридоры вдоль трассы «Таврида».