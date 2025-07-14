Провели фестиваль по киберспорту

В Малой Академии наук Севастополя провели региональный фестиваль по компьютерным играм и техническому творчеству «Что наша жизнь? Игра!»

По словам директора Малой академии наук Сергея Пасеина, фестиваль собрал всю киберэлиту Севастополя, и не только действующую, но и ветеранов, которые безраздельно властвовали на киберпространстве с 90-х – начале 2000-х.

Фестиваль объединил киберспорт и инженерное творчество: робототехнику, программирование, проектирование и управление подводными и летательными аппаратами. Вместе с партнерами руководство МАН организовало площадку для всех, дабы каждый зритель мог принять участие в предлагаемых активностях. Можно было даже выиграть призы, сразившись в отдельных видах программы с учащимися Малой академии наук. Например, в электрофутболе или, скажем, в матче по реальным шашкам.

Последним можно было даже сразиться с чемпионом Европы до 9-лет этого года Николаем Красновым. В случае ничейного результата, участник из числа зрителей получал подарок от МАН.

Пришедшим на фестиваль предлагали также сыграть в старинные игры, в гонки, в морской бой, в тетрис — каждый желающий мог окунуться во взрослые и современные игры. То есть, фестиваль стал своеобразным порталом в мир киберспорта вне времени.

Среди приглашенных были также международные призеры в различных научных направлениях, они тоже давали мастер-классы. Например, завоевавший золотую медаль на Международном научном конкурсе BYSCC 2025 в Пекине выпускник этого года Дмитрий Наконечный.

Родители сегодняшних учащихся, в свою очередь, могли принять участие в турнире ветеранов. То есть, страсти кипели, эмоции зашкаливали.