Правительство Крыма пытается сдержать рост цен на топливо

Стоимость бензина на крымских АЗС не должна превышать 1,5 рубля за литр розничную стоимость топлива в городе Темрюк — ближайшего на материке.

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк прокомментировал ситуацию на топливном рынке. В связи колебаниями оптовых цен на светлые нефтепродукты, Правительство Республики Крым предпринимает меры для стабилизации ситуации в регионе.

«В ходе диалога с крымскими предприятиями-трейдерами достигнута договоренность о сдерживании розничных цен на топливо. Стоимость бензина на крымских АЗС не должна превышать 1,5 рубля за литр розничную стоимость топлива в городе Темрюк Краснодарского края», — отметил Ю.Гоцанюк.

С начала текущего года зафиксирован значительный рост оптовых цен на бензин: стоимость АИ-92 увеличилась на 11 тысяч руб., а АИ-95 — на 15 тысяч руб. Это, в том числе, влияет на стоимость доставки топлива в Крым и увеличивает кредитную нагрузку на предприятия, сообщила пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым.