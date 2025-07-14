Полиция разыскивает насильника

В официальном сообщении УМВД России по Севастополю говорится, что «в настоящее время полицией города проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, причастного к совершению насильственных действий сексуального характера в Гагаринском районе. Ситуация находится на контроле у руководства УМВД России по Севастополю, все необходимые оперативные меры приняты».

Граждан просят сохранять спокойствие и не распространять неподтвержденную информацию. О любых подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать в полицию по телефону 102 или в дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району, тел.(8692) 738-700, (8692) 738-701.