Первый пик активности клещей пройден

В этом году в Крыму случаев заражения инфекциями, передающимися клещами, немного меньше, чем в прошлом.

На полуострове регистрируется два пика активности клещей: весенне-летний (май-июнь) и летне-осенний (август-сентябрь). Часто пик активности приходится на майские праздники и заканчивается в июне. В зависимости от погодных условий и в связи с ранней активизацией клещей на полуострове — первые укусы клещей регистрируются уже в январе месяце.

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю с начала сезона активности клещей проводит мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающихся клещами. Обращаемость населения в медицинские организации полуострова по поводу присасывания клещей с начала года и по состоянию на 14 июля ниже прошлогодней и не превышает среднемноголетние показатели. С начала года на территории Республики Крым и Севастополя зарегистрировано 30 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (в 2024 году — 43 случая), три случая (из них два завозные) клещевого энцефалита (2024 г. — два случая).

С марта на территориях муниципалитетов ведутся акарицидные обработки, обработано 3181 га территорий.

Учитывая эндемичность полуострова по «клещевым инфекциям», при нахождении в любой ландшафтной зоне необходимо использовать средства индивидуальной защиты и проявлять настороженность, а после проводить осмотр одежды и кожных покровов для своевременного обнаружения клещей. Если клещ присосался, для исключения возможного заражения и в целях ранней диагностики заболеваний необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение, а после его снятия или удаления — доставить на исследование в в любую аккредитованную на данный вид исследования лабораторию.