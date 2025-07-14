На создание модульных гостиниц направят 15 млрд рублей

В 2025–2027 годах из федерального бюджета будет направлено 15 млрд рублей на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных средств размещения туристов, что позволит создать дополнительные места для комфортного отдыха, сообщила пресс-служба кабмина России.

Субсидии будут предоставлены 55 регионам, инвестиционные проекты в которых были отобраны по результатам конкурса, проводимого Минэкономразвития. Там появится еще свыше 10 тысяч мест для отдыха туристов. Севастополя в перечне нет, а Республика Крым получит в 2025 году — 262,1 млн руб., в 2026-м — 190,3 млн руб., в 2027-м — 222,7 млн рублей.

Средства господдержки будут направляться на финансовое обеспечение или возмещение затрат на приобретение и монтаж модульных некапитальных средств размещения для туристов. Поддержка будет предоставляться в рамках федерального проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения», входящего в новый национальный проект «Туризм и гостеприимство».

В предыдущие три года 65 регионам на эти цели было выделено 20 млрд рублей, благодаря чему было построено около 13 тысяч номеров для туристов.