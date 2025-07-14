На покупку картин выделили более 480 миллионов

Более 480 миллионов рублей выделены из федерального бюджета создаваемой ныне Государственной художественной галерее в Севастополе. Как сообщается, деньги нужны для приобретения художественных произведений и организации выставочных экспозиций.

Открывать будущий выставочный комплекс планируется поэтапно. Согласно графику, здание галереи должно быть сдано в эксплуатацию в августе, еще несколько месяцев займет освоение нового пространства. Полноценно открытие планируется к весне 2026 года.

Впрочем, уже в этом декабре предполагается открытие пространства первой очереди. Зрителям станет доступна выставка, которая сейчас готовится совместно с Музеем-заповедником «Херсонес Таврический». Она будет посвящена древнегреческим корням Севастополя.

Экспозиционные площади галереи предполагается заполнить новой Национальной коллекцией искусства, формирование которой происходит уже несколько лет.

— Это будут яркие произведения русских художников, а также авторов, представляющих страны так называемого глобального юга. Некоторые произведения будут переданы авторами и коллекционерами в дар. Не называя конкретных имен, я уже сейчас могу сказать, что это очень достойные вещи. Ради того, чтобы их увидеть, люди будут специально стремиться приехать в Севастополь, — уверен директор галереи.

Художественная галерея в Севастополе входит в культурно-исторический кластер, который строится сейчас на мысе Хрустальном по поручению Президента РФ Владимира Путина. Кроме галереи, частью кластера станет Академия хореографии и Театр оперы и балета.

Такие крупные музейные и театрально-образовательные комплексы, объединяющие театры, музеи, концертные залы и творческие вузы, также создаются во Владивостоке, Калининграде и Кемерове.