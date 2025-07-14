Из леса туристов выводят автоматчики

Помощь Севприроднадзору по борьбе с желающими отдыхать в лесу в пожароопасный период оказывают коллеги из смежных департаментов и правоохранительных органов.

В природоохранном департаменте разъяснили необходимость сопровождения инспекторов людьми с автоматами: «Эта мера введена для обеспечения безопасности самих нарушителей и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации».

В лесах Севастополя сохраняется самый высокий V класс пожарной опасности. Запрет на их посещение продлен до 30 июля. А запрет посещения Чернореченского каньона действует всегда. Он относится к зоне строго ограниченного пользования заказника «Байдарский. За разведение костров, установку палаток и нахождение в зоне строго ограниченного пользования предусмотрена административная ответственность со штрафом от 40 тысяч, сообщили в Севприроднадзоре.

Совместные рейды сотрудников департамента, дирекции ООПТ, департамента общественной безопасности и Государственного подразделения города Севастополя выявляют нарушителей. Причем довольно часто в Чернореченском каньоне попадаются группы туристов — участников коммерческих туров, в том числе детских.

В Севприроднадзоре попросили граждан ответственно относиться к соблюдению природоохранного законодательства и проявлять благоразумие при планировании отдыха на природе.