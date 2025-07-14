Гидов и экскурсоводов будут штрафовать за отсутствие подготовки

«Оказание услуг по сопровождению туристов (экскурсантов) на турмаршруте или его части, при прохождении которого требуется специальное сопровождение без инструктора-проводника в установленных случаях, либо сопровождение туристов на таком маршруте лицом, не являющимся аттестованным инструктором-проводником влечет предупреждение или административный штраф: от 20 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц — от 70 до 100 тысяч, для юрлиц — от 100 до 150 тысяч рублей», — говорится в тексте документа.

В случае повторного правонарушения или невыполнение в установленный срок законного предписания органа или должностного лица влечет наложение административного штрафа от 50 до 70 тысяч рублей для граждан, от 100 до 150 тысяч рублей для должностных лиц и от 150 до 200 тысяч для юрлиц.

Согласно КоАП, теперь не допускается оказание туристических услуг с использованием объектов показа, сопровождению и информированию туристов по турмаршруту без привлечения аттестованного гида, экскурсовода или или гида-переводчика, а также оказание таких услуг неквалифицированным лицом. Это влечет предупреждение или наложение административного штрафа от 7 до 10 тысяч рублей для граждан и от 50 до 100 тысяч рублей для юрлиц.

КоАП также дополнен пунктами об ответственности за нарушение правил организации туризма по обеспечению безопасности на территории особо охраняемых природных территориях (ООПТ). За нарушения предусмотрен административный штраф: до 70 тысяч — для должностных лиц, до 450 тысяч рублей — для юрлиц.

Также в документе говорится о штрафе за использование в рекламе гостиницы информации о типе или категории средства размещения, не соответствующей сведениям в реестре. Согласно КоАП, за такое правонарушение грозит предупреждение или административный штраф: на должностных лиц — до 40 тысяч, на юрлиц — до 150 тысяч рублей.

Закон вступает в силу спустя 60 дней после дня официального опубликования.