Власти Крыма выплатят по 200 тысяч рублей крымчанам, участвовавшим в СВО в 2022 году

Глава Республики Крым Сергей Аксенов принял решение о введении единовременной выплаты крымчанам, учувствовавшим в СВО с 24 февраля по 21 сентября 2022 года.

«Принял решение о введении выплат нашим воинам, которые участвовали в СВО с 24 февраля по 21 сентября 2022 года, то есть до начала мобилизации. На эту категорию действие указа президента о единовременных выплатах военнослужащим не распространяется. Считаю, что будет справедливо выплатить каждому бойцу по 200 тыс. рублей, исходя из размера единовременных выплат, действовавших на тот момент», — цитирует сообщение в телеграм-канале С.Аксенова ТАСС.

Выплата положена россиянам, зарегистрированным по месту жительства в Республике Крым и поступившим в указанный период на военную службу из крымского пункта отбора или из крымских военкоматов.

«Такая же выплата будет предоставлена в равных долях членам семей погибших ребят, которые не получили региональную выплату, — дополнительно к мерам поддержки, уже предоставляемым государством. Соответствующие документы готовятся», — добавил С.Аксенов.

При возникновении вопросов можно обратиться в Министерство труда и социальной защиты Республики Крым по адресу: Симферополь, ул. Крылова, 7 и по телефону горячей линии: +7-988-163-06-54 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.