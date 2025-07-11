В государственной ветклинике открыли салон красоты

В груминг-салоне при государственной ветеринарной клинике Севастополя стригут и сушат, моют и чистят, расчесывают и стригут, и даже чистят зубы собакам или кошкам.

— Ветеринарная клиника открылась полгода назад. Здесь мы оказываем полный спектр услуг. А сегодня открываем новое направление, которое называется груминг. В клинике для груминга предусмотрено отдельное помещение, которое позволяет здоровым животным, которые идут на груминг, и животным, которые попадают сюда с какими-то заболеваниями, не соприкасаться, — отметила начальник ГБУ «Севастопольский ветеринарный центр» Юлия Клочкова.

Зачастую владельцы сталкиваются с трудностями в самостоятельном уходе за питомцами. Так, по словам грумера «Севветцентра» Ирины Вечерской, когда люди покупают щеночка, то сразу должны приучать его расчесываться и умываться. Если же владельцы этим не занимаются, со временем, когда неухоженное животное попадет к специалистам в салон или клинику — в неестественную для него среду, то оно может вести себя агрессивно или хитрить, отлынивая от неприятных процедур, имитируя кашель, остановку дыхания или сердечный приступ. Но профессионалы знают, как договориться с животными.

Визит в салон можно совместить с посещением ветеринара. Это позволяет за один раз получить комплексную услугу: профилактический осмотр, вакцинации против заразных болезней и гигиенические процедуры.

— Сейчас пошла мода стричь домашних питомцев. Владельцы видят в интернете красивую фотографию и тоже так хотят. Мы пытаемся им объяснить, что данная порода не предназначена для такого типа стрижки, — рассказывает о рабочих буднях И.Вечерская.

Тримминг нужен собакам с жестким остевым волосом. Их отличительный признак — они слабо линяют. Триммингуемые породы — это терьеры (фокстерьер, эрдельтерьер, скотч терьер, джек рассел терьер), шнауцеры (миттельшнауцер, цверкшнауцер, ризеншнауцер), брюссельский и бельгийский грифоны, вандейский бассет-гриффон, жесткошерстные таксы.

А вот йоркширские терьеры, шпицы, ши тцу, болонки, пудели, мальтипу — моются, вычесываются и подстригаются.

По словам грумера, данная услуга особенно востребована летом, когда в местах выгула собак много устюков. Устюк, двигаясь по шерсти заходит под кожу и вызывает воспаление. Поэтому регулярное посещение груминг-салона обеспечивает домашнему питомцу здоровье, а владельцу — хорошее настроение.

С момента своего открытия ветеринарная клиника уже приняла более двух тысяч пациентов, из них 600 животным специалисты сохранили жизнь — это собаки, кошки, кролики. Среди них и необычный пациент — цирковой тигренок, которому помогли восстановить функции опорно-двигательного аппарата после травмы.

Государственная ветеринарная клиника работает ежедневно с 8.00 до 20.00 по адресу ул.Могилевская, 16.