В аварии под Верхнесадовым погибли пять девушек

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в связи с ДТП под Севастополем 10 июля, в котором погибли пять девушек, среди которых — несовершеннолетняя

Предварительно установлено, что на автодороге «Симферополь-Бахчисарай-Севастополь» при выезде из села Верхнесадового 18-летняя водитель «девятки» не уступила дорогу микроавтобусу Mercedes-Benz Sprinter под управлением 45-летнего водителя. В результате столкновения на месте погибли четыре пассажирки легковушки в возрасте от 17 до 19 лет, пятая девушка — водитель скончалась в больнице.

Водителю микроавтобуса медицинскую помощь оказали на месте.

В связи широким общественным резонансом и большим количеством потерпевших, среди которых — несовершеннолетняя, руководитель Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц», провести комплекс следственных действий с назначением всех необходимых экспертиз.