Сроки запуска цифрового рубля определит Госдума

Центробанк направил свои предложения о возможных сроках поэтапного внедрения цифрового рубля в Государственную Думу. Они учитывают время, необходимое банкам и торговым компаниям для настройки их систем. Пока думцы решают, ответим на главные вопросы про еще одну форму отечественных денег.

Что такое цифровой рубль?

Это цифровая форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим наличной и безналичной формам денег.

Зачем нужен цифровой рубль?

Цифровой рубль создается для того, чтобы стать еще одним средством для платежей и переводов, которое не будет зависеть от банковских комиссий и лимитов. Операции для граждан будут бесплатными, а для бизнеса — с минимальной комиссией.

Как будет работать цифровой рубль?

Его можно будет использовать для оплаты покупок, переводить другим людям в их цифровые кошельки, снимать в банкоматах уже в виде наличных (после перевода в безнал).

Что такое цифровой кошелек?

Место для хранения цифровых рублей. Открыть его можно будет в мобильном приложении банка, клиентом которого вы являетесь: при условии его подключения к платформе цифрового рубля Центробанка. Кроме вас, никто этого сделать не сможет. Ваш доступ к такому кошельку будет возможен через привычные дистанционные каналы — мобильные приложения банков и интернет-банки.

Можно ли будет получить кредит в цифровых рублях?

Нет. Цифровой рубль будет средством платежа и переводов, а не сбережения или кредитования. Кредит или вклад по-прежнему традиционно можно будет оформить в банке.

Переведут ли пенсии и зарплаты бюджетников на цифровые кошельки?

Сегодня у человека есть выбор, каким образом получать пенсию или зарплату — наличными в кассе, на почте или безналичными на карту «Мир». Этот выбор сохранится. Если кто-то вообще не захочет пользоваться цифровыми рублями, он может не открывать себе цифровой кошелек

Смогут ли мошенники украсть цифрорубли?

Уровень защиты платформы цифрового рубля беспрецедентно высокий, и цифровой рубль устойчив к любым попыткам кражи. Но важно будет помнить о правилах кибергигиены: если вы сами дадите мошенникам доступ к своей личной и финансовой информации, никакая криптография вас не сможет защитить.

Какие банки будут работать с цифрорублями?

Пятнадцать банков страны уже участвуют в пилотном проекте. В том числе — представленные в Севастополе.