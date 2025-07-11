Создадут многофункциональный центр для будущих родителей

Кабинеты этого центра планируется создать при женских консультациях, они будут готовить будущих родителей к рождению ребенка, сообщила директор городского департамента соцзащиты Елена Сулягина 10 июля на заседании правительства Севастополя.

На рассмотрение коллег она вынесла вопрос о перераспределении средств, предусмотренных на реализацию регионального проекта «Многодетная семья» в рамках нацпроекта проекта «Семья», с внесением изменений в госпрограмму Севастополя.

Глава департамента также сообщила, что совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, департамент соцзащиты получил грант в 6,6 млн рублей.