Севастопольцы отстаивают свое право на рыбалку у мыса Айя

Члены Ассоциации подводной деятельности Крыма и Севастополя (АПДКС) в третий раз обратились к городским властям с просьбой пересмотреть режим охраны заказника «Мыс Айя»: разрешить в акватории любительское рыболовство и временную стоянку лодок. Ранее активисты дважды обращались по этому вопросу к губернатору Севастополя, но получали ответы из Севприроднадзора и от замгубернатора Алексея Парикина. Последний в письме рассказал историю создания заказника и перечислил обоснования, на основании которых введены столь строгие запреты и ограничения.

АПДКС проанализировала документ и выявила ряд несоответствий и фактических ошибок.

«Приведенные представителем правительства Севастополя аргументы в пользу сохранения запретов строятся на основании запретов, внесенных Украиной в 1998 году, хотя от момента создания заказника в 1982 году никаких запретов на временную постановку на якорь и любительское рыболовство в его акватории не было», — выяснили активисты.

Весомым аргументом в защиту действующих запретов на любительское рыболовство и постановку на якорь маломерных судов А.Парикин также считает выдержки из отчета ФИЦ ИнБЮМ, который проводил работы по госконтракту в 2021-2023 годах как раз, чтобы узаконить ранее введенные без каких-либо обоснований запреты.

«Якорная стоянка судов наносит непоправимый ущерб биотопам ключевых и охраняемых придонных и донных видов рыб», — сказано в исследовательском документе. При этом в Положении заказника «Мыс Айя» ни один вид рыб, внесенных в Красную Книгу, не перечислен как охраняемый. Там сказано об акватории как «о месте обитания черноморских дельфинов и многочисленных водоплавающих птиц».

Краснокнижные рыбы уже и так охраняются во всех акваториях Крыма и Севастополя в соответствии с действующим законодательством РФ.

В своем отчете ученые ИнБЮМа рекомендуют «запретить якорную стоянку маломерных судов, яхт и других плавстредств из-за возросшей рекреационной нагрузки, которая связана с регулярной высадкой туристов в акватории заказника». А в обращении общественников речь идет о якорной стоянке в море без высадки на берег.

Члены ассоциации задаются вопросом, как маленький якорь маломерного судна может нанести какой-либо ущерб «ключевым видам рыб»? По их мнению такие обоснования звучат «максимально абсурдно для любого, кто когда-либо занимался морской рыбалкой или имел дело с якорем маломерного судна».

Активисты-дайверы настроены решительно и не отступятся от своего законного права на свободную рыбалку и отдых в акватории Балаклавы. Все что они просят — пересмотреть режим охраны заказника «Мыс Айя» и внести изменения в его Положение, позволив любительское рыболовство и временную стоянку лодок в акватории.