Получение пособия на погребение упростили

А нужно сделать еще проще.

Получить соответствующие выплаты севастопольцам теперь можно, подав документы через территориальный орган социального фонда. Соответствующее постановление принято 10 июля на заседании городского правительства.

Как сообщила директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина, информация из территориального органа будет поступать в департамент в течение одного рабочего дня. Таким образом, гражданам не нужно будет приходить в соцзащиту.

Заслушав проект принимаемого постановления, губернатор Михаил Развожаев поинтересовался возможностью подавать документы через Госуслуги. Получив ответ, что пока только лично, поручил проработать этот вопрос, чтобы граждане могли обращаться в электронном виде. Дабы, учитывая ситуацию, исключить родственниками хождение по кабинетам.

— Чтобы на Госуслуги отправили, деньги на карточку упали, — сказал глава города.

В ответ заместитель губернатора Мария Литовко сказала, что возможность подачи документов в электронном виде уже прорабатывается