Полицейский не дал мошеннику обмануть старушку в прямом эфире

Начальник отделения по расследованию преступлений отдела полиции №1 «Алупкинский» Александр Федотов в торговом зале магазина увидел, как пожилая женщина вносит крупную сумму денег в банкомат, разговаривая по видеосвязи по смартфону.

Данный факт показался сотруднику полиции крайне подозрительным. Он подошел к женщине и поинтересовался, какую сумму, кому и с какой целью она переводит. Мужчина с экрана телефона при виде полицейского стал называть ее «мамой» и просил, как можно скорее отправить ему деньги. Видя растерянность женщины, полицейский уточнил, точно ли человек на другом конце провода ее сын. Старушка ответила отрицательно. Полицейский понял, что пенсионерка подверглась влиянию «дистанционных мошенников». Убедившись в своих подозрениях, он взял из ее рук мобильный телефон и отключил на нем мобильную связь и интернет.

В последствии женщина рассказала, что ей позвонили из Крымэнерго о замене электросчетчика и попросили назвать номер СНИЛСа. Следующий позвонивший представился сотрудником ФСБ. Потом позвонил «адвокат». Мошенники даже прислали такси, чтобы старушка съездила в банк в Алупку, сняла 800 тысяч, а потом перевела их через банкомат в магазине на «безопасный счет».

Потерпевшая успела перевести около 195 тысяч рублей.

Понимая, что женщина находится в «одурманенном» состоянии, полицейский принял решение самостоятельно позвонить на горячую линию банка и заблокировать перевод. Получив подтверждение, он пригласил потерпевшую в отдел полиции, где 78-летняя женщина написала заявление по факту случившегося.

Следственным отделом ОП №1 «Алупкинский» УМВД России по Ялте возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество» и начато расследование.

Сотрудники полиции напоминают: если вы стали свидетелем преступления или обладаете какой-либо информацией о совершенном преступлении, сразу же сообщите об этом в полицию по телефону 102, который работает круглосуточно.