Поедут в «Артек» на фестиваль ГТО

Восемь школьников с лучшими результатами сдачи комплекса ГТО будут представлять Севастополь на спортивной смене в Международном детском центре «Артек».

Торжественное награждение победителей регионального этапа Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) прошло 5 июля. Мероприятие объединило юных спортсменов и организаторов из разных образовательных учреждений Севастополя, показавших высокие результаты в ходе сдачи нормативов.

Среди победителей — ученица Первой гимназии Анастасия Соболева, завоевавшая II место на региональном этапе фестиваля ГТО. Высокий результат — результат упорных тренировок, дисциплины и стремления к постоянному самосовершенствованию, поделилась секретом девушка.

Восемь лучших участников регионального этапа будут представлять наш город на финале Всероссийского этапа фестиваля ГТО, который пройдет в сентябре в Международном детском центре «Артек», сообщили в Центре тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Севастополе. А.Соболева — в их числе. Смена ГТО в «Артеке» стартует 25 сентября.

Фестиваль ГТО стал важным событием в жизни севастопольских школьников. Участники демонстрировали навыки в беге, плавании, подтягиваниях, стрельбе и других видах испытаний, которые соответствуют возрастным категориям и уровням подготовки. Программа фестиваля была направлена не только на выявление победителей, но и на популяризацию здорового образа жизни, развитие массового спорта и формирование у молодёжи патриотических и нравственных ценностей.

Создадут школьное спортивное движение

Спартакиада школьных спортивных лиг активно набирает обороты в Севастоопле. В программу включены 12 физкультурно-спортивных мероприятий, при этом каждое является отдельным общероссийским проектом. В городе проходят школьный, муниципальный и региональный этапы. Затем ребята едут представлять Севастополь на всероссийский этап.

«На основе спартакиады создадим школьное спортивное движение: объединение поможет ребятам воспитать командный дух, и все больше детей будет участвовать в спортивной жизни города. Поручил начальнику управления спорта Сергею Анатольевичу Резниченко проработать вопрос и запустить полноценное городское спортивное школьное движение уже в следующем году», — написал в соцсетях губернатор Михаил Развожаев.

Благодаря строительству новых спортивных объектов и оснащению уже действующих, в Севастополе можно проводить масштабные мероприятия. В этом году грод примет девять межрегиональных и восемь всероссийских официальных спортивных соревнований.

На июль запланирован чемпионат ЮФО по парусному спорту и соревнования по спортивному ориентированию «Герои Севастополя». В августе — всероссийские спортивные соревнования по прыжкам в воду, в сентябре — кубок России по армрестлингу, в октябре — этап кубка России по альпинизму и всероссийские спортивные соревнования по самбо памяти Героя Советского Союза Д.С.Одинцова.

Прямо сейчас идет подготовка к фестивалю культуры и спорта народов Юга России. С 4 по 7 сентября он соберет 800 участников в шести видах спорта: армрестлинге, самбо, спортивном метании ножа, стрельбе из лука, перетягивании каната и мини-футболе.