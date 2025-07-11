Хотят ввести квотирование рабочих мест

На заседании правительства Севастополя 10 июля одобрен проект изменения закона о квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите.

Теперь квотировать рабочие места работодатели обязаны при численность работников предприятия или организации более 35 человек. При численность от 36 до 100, должно быть зарезервировано не менее 3% рабочих мест, более 100 человек — не менее 4%.

Губернатор Михаил Развожаев предложил дополнить принимаемый проект закона региональной инициативой, касающейся участников СВО.

— В мой адрес тоже поступали обращения, в том числе от Фонда «Защитники Отечества». С прокурором города мы тоже обсуждали, что надо бы рассмотреть вопрос квотирования через региональное законодательство рабочих мест для участников СВО, закончивших службу, — прокомментировал принимаемое решение М.Развожаев.

Он поручил проработать этот вопрос и представить предложения.

— Давайте такой законопроект подготовим и представим. Может быть, депутаты присоединятся, профильный комитет, который у нас отвечает как раз за меры поддержки участников СВО, — дал задание глава города