Для объектов культурного наследия в лагере «Чайка» разработали охранную зону

Границы объединенной зоны охраны установили для объектов культурного наследия (ОКН) регионального значения, находящихся на территории детского оздоровительного лагеря «Чайка» в Батилимане. Постановление об этом принято 10 июля на заседании правительства Севастополя.

Речь идет о «Даче В.Л.Кравцова», «Даче П.Н.Милюкова», «Даче В.Г.Короленко», здании конторы и гостиницы товарищества «Батилиман». Создание этих ОКН относится к 1912-1914 годам..

— Целью принятия постановления является регулирование градостроительной деятельности и установление режимов использования земель и требований градостроительных регламентов вокруг территории четырех объектов культурного значения регионального значения. Предлагается установление следующий состав объединенной зоны охраны: единая охранная зона ОКН, единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единая зона охраняемого природного ландшафта, — представила проект принимаемого постановления руководитель Севнаследия Ирина Масликова.

По ее словам, режимами прописаны запреты на осуществление определенных действий и требования к градостроительным регламентам, которые будут обязательны после включения в правила землепользования и застройки.

— Эти объекты лагеря «Чайка», которые были переданы нам Министерством обороны в рамках возвращения. Мы там сейчас приводим в порядок все регламенты под будущую реконструкцию и создание детского лагеря. Для этого нам надо защитить зонами охраны памятники, которые находятся на его территории, — уточнил губернатор Михаил Развожаев.

Любимый севастопольцами детский лагерь «Чайка», относящийся к оздоровительному комплексу 13-го флотского судоремонтного завода, в 2021 году был передан от Министерства обороны в собственность Севастополя.

В январе 2024 года глава города, давая интервью на выставке «Россия» сообщил о перспективах начала реконструкции лагеря в 2025 году. По его мнению, лагерь необходимо сделать круглогодичным, он должен принимать севастопольских детей.

Профессорский уголок

В бухте Батилиман в начале XX столетия известными российскими писателями, художниками, ведущими ученными и меценатами в складчину был создан дачный поселок. Полный список членов «товарищества» установить пока не удалось, но известно, что их число уже к 1912 году составило 26 человек и продолжало увеличиваться.

В 1911–1914 гг. в Батилимане построили 14 дач коллективного имения «Профессорский уголок». Дачники Батилимана: писатели В.Е.Короленко и Е.Н.Чириков; врач и литератор С.Я.Елпатьевский; художник И.Я.Билибин, художники-акварелисты отец и сын В.Д. и Д.В.Дервизы; академик В.И.Вернадский (в то время профессор Московского университета, основоположник геохимии); знаменитый физик А.Ф.Иоффе; автор «Учения о лесе» эколог и известный лесовод-практик профессор Г.Ф.Морозов; известный археолог, профессор М.И.Ростовцев, проводивший в Ласпи первые археологические исследования; профессор истории П.Н.Милюков, также оставивший значительное наследие как ученый-историк, но более известный как крупный политический деятель начала XX века, лидер партии конституционных демократов, депутат Государственной думы, впоследствии министр иностранных дел Временного правительства; профессор Киевского и Московского университетов Е.Н.Трубецкой; общественный деятель, лидер либерального земского движения И. И. Петрункевич; выдающийся теоретик театрального искусства, режиссер К.С.Станиславский; артисты Московского Художественного театра О.Л.Книппер-Чехова и Л.А.Сулержицкий; звезда русской оперной сцены Е. Я. Цветкова; инженеры А.В.Кравцов и Редько; юрист архитектурный критик В.Я.Курбатов; психиатр П.П.Кащенко; профессор права Ф.Ф.Кокошкин; авторитетный питерский адвокат В.Д.де Плансон.

В начале века большинство владельцев выстроили одно и двух этажные каменные дачи, где проводили все летнее время вместе с семьями. Отдельные здания хорошо сохранились до наших дней.

Писатели, художники и профессора пользовались своими летними усадьбами до 1919 года. Затем все дачи национализировали.