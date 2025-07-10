Водителям скорой помощи добавили денег к зарплате

На заседании городского правительства 10 июля принято постановление о дополнительной финансовой соцподдержке водителей скорой помощи. С 1 июля они будут получать дополнительно к зарплате 5 тысяч рублей (с учетом налогов, 4 300).

Речь идет о молодых водителях скорой помощи, которые приходят без стажа.

– Эта выплата такую ситуацию немного снивелирует, но не в полном объеме. Давайте посмотрим при подготовке бюджета, как достичь уровня, который позволит нам сохранять кадровый потенциал. Постараемся в бюджете следующего года предусмотреть более серьезное повышение, чтобы довести зарплаты молодых специалистов хотя бы до 50 тысяч рублей на руки, – обратился к своему первому заместителю Алексею Парикину губернатор Михаил Развожаев.

Ранее он написал на своей странице в телеграм-канале, что зарплата водителей скорой помощи стала неконкурентоспособной.

– На руки они получают 35-37 тысяч. У тех, кто опытнее, зарплата выше: 60-70 тысяч. Скорая помощь столкнулась с текучкой кадров – люди уходят или в частные предприятия, или в тот же государственный «Севастопольавтотранс имени А.С.Круподерова», где зарплаты выше, – написал глава города.