В июне осадков почти не было

В Крымских горах, где расположены истоки основных рек полуострова, первый месяц лета выдался засушливым.

Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовало обзор гидрометеорологической обстановки в бассейнах рек Крыма за июнь 2025 года. Самыми значительными осадки были в бассейнах рек Су-Индол, Кучук-Карасу, Биюк-Карасу — 53-86,8 мм, что в 1,4 раз больше нормы. В остальных речных бассейнах полуострова выпало 1,3-43,2 мм осадков, что составило 41-55% нормы.

В Крымских горах, где расположены истоки основных рек, количество осадков было скудным. На Ай-Петри — 4,8 мм (7% месячной нормы), на Ангарском перевале — 20,1 мм (24% нормы).

Недобор осадков способствовал постепенному уменьшению водности в бассейнах рек полуострова. Поэтому общий суммарный объем воды в водохранилищах естественного стока к концу июня 2025 года составил 102, 85 млн куб.м, что на 11,48 млн куб.м меньше, чем месяц назад.

В Чернореченском водохранилище на 1 июля было 25,5 млн куб.м воды, что составляет 39,7% его объема. За месяц запасы воды в нем сократились на 5,3 млн куб.м.

Напомним, что максимальная наполняемость Чернореченского водохранилища составляет 64 млн куб.м, критическая — 7 млн куб.м.