Утвердили дорожную карту ответственного обращения с животными

Документ предусматривает регулирование деятельности по содержанию и разведению домашних и диких животных.

План мероприятий по комплексному исполнению поручений и указаний Президента по вопросам ответственного обращения с животными Правительство России утвердило 7 июля. Документ размещен на сайте кабмина.

План предполагает разработку ряда федеральных законов. Они будут предусматривать создание системы реагирования на обращения о причинении животными вреда жизни и здоровью человека или об угрозе его причинения, регулирование содержания и разведения домашних и диких животных, механизмы стимулирования добровольной стерилизации, вакцинации и маркирования владельцами своих домашних животных.

Проекты новых федеральных законов будут касаться особенностей владения и распоряжения организациями и муниципальными образованиями безнадзорными животными, включая вопросы их передачи новым собственникам, порядка передачи животных в приюты при невозможности их дальнейшего содержания, а в случае ненадлежащего обращения с животными — изъятия их у владельцев и размещения в приютах.

Разработкой законопроектов займется Минприроды совместно с Минэкономразвития, Минфином, Минсельхозом, МЧС, МВД, Минцифры, Росприроднадзором. Срок реализации этой работы — май 2026 года.