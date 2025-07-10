Риэлтор при помощи пенсионера приватизировала землю на льготных условиях

Прокуратура Нахимовского района провела проверку законности выбытия земель из собственности города. Установлено, что 41-летняя местная риэлтор, подыскала пенсионера, который имеет право на льготную аренду земли. По его доверенности в мае 2024 года она организовала получение им от города в аренду бесплатно земельного участка площадью 9,5 соток ул.Енисейской. В июне того же года путем заключения с пенсионером договора переуступки прав риэлтор переоформила аренду на себя.

Затем женщина возвела на участке небольшое деревянное сооружение, составила на него подложный технический план и зарегистрировала его в собственность как объект капитального строительства. Это позволило ей выкупить у государства земельный участок под несуществующим жилым домом на льготных условиях всего за 71,7 тысяч рублей. Таким образом, из собственности города Севастополя незаконно выбыла земля кадастровой стоимостью свыше 1,4 млн рублей.

Прокурор района направил материалы проверки в следственный орган. По результатам их рассмотрения по данному факту следственным отделом ОМВД по Нахимовскому району Севастополя возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Ход и результаты расследования контролируются прокуратурой.