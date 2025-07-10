Проезд грузовиков по всем дорогам сделают платным

Подведомственное Росавтодору федеральное казенное учреждение (ФКУ) «Дороги России» объявило тендер на консалтинговые услуги для разработки системы взимания платы с грузовиков тяжелее 12 тонн, проезжающих по региональным, межмуниципальным и местным трассам общего пользования. Информация о закупке размещена на сайте госзакупок.

Как следует из материалов, организация-заказчик за выполнение этих работ готова заплатить 73 млн рублей. Победитель тендера должен предложить порядок и структуру взаимодействия будущего оператора этой системы с федеральными и региональными органами власти. Кроме того, компания-победитель должна представить анализ возможной «доработки интегрированной системы взимания платы «Платон» до государственной информационной системы».

В Росавтодоре напомнили, что на сегодня в российском дорожно-транспортном комплексе «нет альтернативных [«Платону»] систем, которые могли бы также работать в режиме онлайн одновременно с порядка двумя миллионами пользователей». И при этом определять с точностью до метров проходимый путь по автодорогам общего пользования, рассчитывать по тарифу плату за каждые сутки и перечислять ее в федеральный бюджет, выявлять нарушителей-неплательщиков, формируя доказательную базу по каждому из них и направляя ее в соответствующие инстанции.

По мнению разработчиков, тяжелые грузовики наносят значительный урон региональной дорожной сети, но пока оплата с них взымается только на федеральном уровне. При этом дефицит дорожных фондов на местном уровне оценивается в 1,7 триллиона рублей. Новая система может стать источником стабильного финансирования для ремонта и содержания трасс.

Проект должен быть подготовлен к осени 2025 года. Идея расширения платы обсуждается с 2015 года, но получила новый импульс после поручения президента рассмотреть механизм до 15 сентября. Если проект будет одобрен, разработанная модель может лечь в основу нормативных изменений и запусков пилотных региональных платформ уже в 2026–2027 годах.